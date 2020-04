Receita Federal em Anápolis explica como regularizar o CPF para o auxílio emergencial

Benefício está sendo pago pelo Governo Federal durante a pandemia do novo coronavírus

Um dos requisitos para solicitar do Governo Federal o auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia do novo coronavírus é a regularidade do CPF junto à Receita Federal.

Ciente desta questão, a Delegacia de Anápolis divulgou um tutorial para ajudar os moradores do município que estão com este problema ao solicitar o benefício.

Conforme órgão, qualquer cidadão pode verifique se o seu CPF encontra-se na situação “Regular” pelo endereço eletrônico <https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp>.

Se o CPF estiver regular, as restrições apresentada pelo aplicativo Caixa – Auxílio Emergencial não estão relacionadas a pendência com a Receita Federal.

Caso o cidadão confirme que tenha a necessidade de regularização de dados do CPF, esse poderá ser realizado de forma online e gratuita pelo site da Receita Federal pelas seguintes opções:

– preferencialmente pelo formulário eletrônico “Alteração de Dados Cadastrais no CPF <https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/alterar/default.asp> e

– Chat RFB: <http://receita.economia.gov.br/contato/chat>.

Para os casos em que não for possível regularizar pelo site, o atendimento poderá ser efetuado pelo e-mail corporativo [email protected] ou presencialmente na unidade.

Vale lembrar que a Receita Federal finalizou neste sábado (11) a regularização de 11 milhões de CPFs de todo o país com pendências de natureza eleitoral.

Quer comentar?

Comentários