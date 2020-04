Confira as datas de saque do auxílio emergencial de R$ 600 do Governo Federal

Pagamento em todo o país seguirá três calendários diferentes

A recomendação da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae), emitida na tarde desta última terça-feira (14), é que as pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial não procurem as agências do banco por conta da pandemia do novo coronavírus.

Para evitar aglomerações nos estabelecimentos, a Caixa estabeleceu um calendário para os beneficiários que quiserem sacar em dinheiro o valor depositado nas poupanças digitais abertas para os trabalhadores.

O governo iniciou os pagamentos da primeira parcela do auxílio de R$ 600 para as mais de 800 mil pessoas que estavam inscritas no Cadastro Único até 20 de março e não recebem Bolsa Família.

O pagamento seguirá três calendários diferentes: um para os beneficiários que recebem o Bolsa Família; um segundo para os inscritos no Cadastro Único que não recebem o Bolsa Família e mulheres chefes de família; e um terceiro para quem se inscreveu para receber o Auxílio Emergencial através do aplicativo ou do site do programa.

Beneficiários do Bolsa Família

Quinta-feira (16): beneficiários cujo último dígito do NIS é igual a 1.

Sexta-feira (17): beneficiários cujo último dígito do NIS é igual a 2.

Inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família

Quarta-feira (15): pessoas nascidas em fevereiro, março e abril, que receberão via poupança digital da Caixa.

Quinta-feira (16): pessoas nascidas em maio, junho, julho e agosto, que receberão pela poupança digital da Caixa.

Sexta-feira (17): pessoas nascidas em setembro, outubro, novembro e dezembro, que receberão via poupança digital da Caixa.

Saques da poupança digital

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro;

28 de abril – nascidos em março e abril;

29 de abril – nascidos em maio e junho;

30 de abril – nascidos julho e agosto;

4 de maio – nascidos em setembro e outubro;

5 de maio – nascidos em novembro e dezembro.

As pessoas que não têm uma conta bancária terão o auxílio emergencial depositado em contas digitais. De acordo com o banco público, a medida é para evitar a corrida às agências e casas lotéricas.

Por meio da conta é possível pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras.

O acesso à conta é feito pelo aplicativo CAIXA Tem, que pode ser baixado na loja de aplicativos dos smartphones.

