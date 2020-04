Estudantes de Anápolis podem se inscrever em programa Jovem Aprendiz dos Correios

Selecionados receberão salário, além de vale-transporte e auxílio alimentação

Ficará disponível até o dia 30 de abril as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios, que está com quase 4.500 vagas abertas para estudantes com idade entre 14 e 22 anos.

Em Goiás, foram destinadas um total de 126 vagas distribuídas em 24 cidades. Anápolis é um delas e tem sete oportunidades.

Para participar, os interessados precisam estar cursando, no mínimo, o 6º ano do ensino fundamental, e estar frequentando a escola, caso ainda não tenham concluído o ensino médio.

É vedada a participação de candidatos que já tenham sido contratados anteriormente como jovem aprendiz pelos Correios ou mantido vínculo empregatício com a empresa.

A carga horária é de 20h e os jovens selecionados receberão o salário mínimo-hora no valor de R$ 490,83, além de vale-transporte e auxílio alimentação.

Um total de 10% das vagas são reservadas a candidatos deficientes e 20% aos que se declararem negros e pardos.

Para mais detalhes do edital e realizar a inscrição, acesse o site dos Correios.

