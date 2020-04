Policial militar é atingido em confronto em Anápolis; suspeito morre

Revolver, balança de precisão e substâncias análogas à maconha foram apreendidas

Confronto no Recanto do Sol, bairro da região Nordeste de Anápolis, terminou com um policial ferido e um suspeito morto na noite desta quarta-feira (15).

O caso ocorreu na Rua 37 e mobilizou viaturas do 28º Batalhão da Polícia Militar (PM) e Força Tática Municipal.

O Portal 6 apurou que o soldado da corporação foi levado para Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) após ser baleado da região do abdome.

Os disparos atingiram o colete e ele deve ser liberado após atendimento na unidade de saúde, que ainda não emitiu boletim médico.

No local, a PM apreendeu um revolver, uma balança de precisão e substâncias análogas à maconha. O indivíduo que confrontou as equipes e atirou no soldado ainda não foi identificado.

Mais informações a qualquer momento.

