Semusa faz malabarismo para não informar contaminação do coronavírus por bairros em Anápolis

Postura vai na contramão de vários municípios e não tem respaldo da SES-GO e Ministério da Saúde

Desde que o Ministério da Saúde decretou, em 20 de março, estado de transmissão comunitária do novo coronavírus, municípios de todo o país começaram a divulgar os casos confirmados de Covid-19 por bairros.

Em Anápolis, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), que saiu na frente nas medidas de prevenção e atendimento, agora vai na contramão e estranhamente mantém esses dados sob sigilo.

Prova disso é que, na última quarta-feira (15), o Portal 6 solicitou a distribuição geográfica de casos confirmados do novo coronavírus na cidade e obteve como resposta que a pasta não poderia tornar pública estas informações.

A justificativa foi que se o fizesse, a Prefeitura de Anápolis estaria indo contra as leis de Acesso à Informação (LAI) e de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

“Diferente da dengue, que a ocorrência da doença está diretamente associada aos locais em que há criadouros do Aedes aegypti (e que faria sentido a relação entre doentes e seus bairros), a transmissão do novo coronavírus se dá mediante contato com pessoas infectadas, por isso o distanciamento social é eficaz”, justificou a Semusa em nota.

Não satisfeita, a reportagem do Portal 6 procurou a Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) e o Ministério da Saúde para saber se essa alegação era correta e a resposta desses órgãos foi surpreendente.

“Não há nenhuma normal legal que disponha sobre essa proibição”, alertou a SES-GO em nota enviada ao Portal 6. Por telefone, o Ministério da Saúde lembrou que o procedimento de divulgação por bairros tem sido comum no Brasil.

Irredutível

Ciente pela reportagem de que não estaria infringindo nenhuma legislação ou norma técnica, a Prefeitura de Anápolis mudou a justificativa para continuar escondendo esses dados.

“Por critérios técnicos e jurídicos, neste momento a Secretaria não fará a divulgação destes dados. Todas as informações sobre estes casos já foram encaminhadas ao Ministério da Saúde, conforme estabelecido por lei”, devolveu em nota no final da tarde.

Horas antes, em live nas redes sociais para anunciar que distribuirá cestas básicas às famílias carentes a partir de cadastros por WhatsApp, o prefeito Roberto Naves (PP) admitiu que Anápolis tem pessoas contaminadas pelo novo coronavírus em todas as regiões da cidade, incluindo bairros periféricos.

Assista:

A postura da Semusa foi mantida mesmo após as falas do autoridade maior da cidade. Anápolis, até esta quinta-feira (16), já contabilizava 26 casos confirmados do novo coronavírus.

