Anápolis volta a registrar alagamento e presidente da OAB dispara: “abandono total”

TRAGÉDIA ANUNCIADA! . Na sexta-feira (27/03) após cerca de uma hora de chuva, a Av Marginal Ayrton Senna (Vila Góis) inundou, alagou tudo, afetando 14 famílias (cerca de 50 pessoas, segundo relatório da defesa civil) e alguns comércios locais, dentre eles, meu escritório. . Do escritório sobraram só as paredes, e mesmo assim, encharcadas, móveis Planejados, oito computadores, central de TI, todos os arquivos, milhares de documentos, balcões, 20 poltronas, TODA mobília, foi ao lixo, até a estrutura física foi afetada! . Desde então, em uma luta contra o tempo, estou correndo com eletricistas, pedreiros, serralheiro, marceneiro, enfim, construindo DO ZERO, meu escritório! . Hoje (17/04), bastou uma chuva FRACA, de uma hora, para receber do meu pedreiro, que está no escritório tentando recuperá-lo, cerca de 20 vídeos, dos quais um postarei a seguir. . Fica a pergunta: PREFEITURA DE ANÁPOLIS, SERÁ NECESSÁRIA TRAGÉDIA MAIOR PROPORÇÕES PARA UMA ATUAÇÃO EFICAZ? ONDE ESTÁ A SECRETARIA DE OBRAS? . Antes que se culpe as chuvas, ressalto que onde é meu escritório era casa de meus avós, há 40 anos e NUNCA, por maior que fosse a enchente, NUNCA alagou dessa forma. A vazão por baixo da Av Eng Portela está completamente entupida e, mesmo depois da primeira enchente, nada foi feito até que acontecesse novamente! . Todos sabemos das lutas do poder público para combater a COVID-19, mas isso, não pode justificar o ABANDONO TOTAL de todas as demais frentes de atuação, sob pena de, padecermos tragédia ainda maior!