Cestas básicas da Prefeitura de Anápolis já estão sendo entregues às famílias

Cadastro deve ser feito pelo Zap do Social, disponível de segunda a sexta-feira em horário comercial

As cestas básicas adquiridas pela Prefeitura de Anápolis para minimizar os impactos socioeconômicos do novo coronavírus começaram a ser distribuídas neste sábado (18).

A ação, que conta com voluntários e servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda, seguirá durante todo o final de semana e feriado até atender todas as famílias inscritas pelo Zap do Social.

O canal de atendimento está disponível de segunda a sexta-feira, em horário comercial, e deve ser acessado exclusivamente pelo <www.anapolis.go.gov.br/portal/zapdaprefeitura>.

É somente a partir de lá que os cadastros estão sendo feitos e a Prefeitura de Anápolis orienta que quem acessou e ainda não conseguiu que tente novamente dentro do horário estabelecimento.

Há muitas pessoas entrando nos grupos e por isso é preciso que os interessados tenham paciência no momento do atendimento.

Um total de 20 mil cestas básicas foram adquiridas e o prefeito Roberto Naves (PP) afirmou em live na última quinta-feira (16) que, se necessário, mais mantimentos serão providenciados pela Administração Municipal.

Cada kit conta com arroz, feijão, óleo, café, sal, macarrão, extrato de tomate, biscoito, achocolatado em pó, farinha, goiabada, sabão em barra, sabonete, creme dental e papel higiênico.

