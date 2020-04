Veja as informações e aproveite os últimos dias para apostar na Dupla de Páscoa

Primeira loteria especial do ano, a Dupla Sena de Páscoa 2020 corre no próximo sábado

Apostadores de todo o Brasil aguardam ansiosos pelas loterias especiais da Caixa: são prêmios incríveis que não acumulam, ou seja, sempre fazem a festa de alguns vitoriosos. E a primeira grande chance vem agora. Apostar na Dupla Sena de Páscoa 2020 pode render um prêmio estimado em R$ 30 milhões.

Mas não dê bobeira: a Dupla de Páscoa, que geralmente corre no sábado que precede o feriado, esse ano será sorteada no dia 25. Ou seja, você só tem até sábado para garantir sua aposta. A boa notícia é que você pode fazer isso sem sequer sair de casa: o jeito mais fácil de apostar nas loterias online é no Sorte Online.

Como funciona?

No geral, a Dupla de Páscoa é muito parecida com a Dupla Sena regular: você escolhe de seis a 15 dezenas entre as 50 disponíveis no volante. O mesmo bilhete, como de costume, vale para os dois sorteios que caracterizam essa loteria.

Como sempre, o prêmio principal vai para os acertadores do primeiro sorteio da Sena. As faixas secundárias incluem a Quadra e o Terno, além de todo o segundo sorteio.

A grande vantagem da Dupla Sena de Páscoa é que, como outras extrações especiais, ela não acumula. Ou seja: esses R$ 30 milhões serão sorteados de uma forma ou de outra. Caso ninguém acerte a Sena do primeiro sorteio, o prêmio principal será dividido entre os acertadores da faixa secundária subsequente.

Você pode apostar na Dupla Sena de Páscoa 2020 sem sair de casa. Isso porque o Sorte Online tem toda a estrutura e segurança para que você faça seus jogos pela internet, navegando pelo celular, computador ou tablet.

Além da facilidade de apostar sem sair de casa, você também pode recorrer aos bolões da Dupla de Páscoa do Sorte Online. Com eles, você aumenta suas chances de ganhar sem gastar tanto quanto um jogo com dezenas a mais exigiria. Além disso, as dezenas são selecionadas de acordo com estatísticas, o que torna os jogos ainda mais interessantes.

Dupla Sena de Páscoa

A Dupla de Páscoa foi instituída em 2017, substituindo a Lotomania especial da data. Segundo a Caixa, essa decisão foi tomada porque a Dupla Sena é melhor para apostas em grande volume, já que permite jogos com mais dezenas que a aposta simples.

Até agora, a Dupla Sena de Páscoa é só sucesso: nos três sorteios já realizados, ela já premiou cinco Senas do primeiro sorteio, outras cinco do segundo. Além disso, mais 2.749 Quinas, 143.382 Quadras e 2.700.168 Ternos. O total em prêmios já ultrapassou a faixa dos R$ 100 milhões!

Loterias no Sorte Online

O Sorte Online é o seu portal mais completo para acompanhar as loterias da Caixa. Criado há mais de 15 anos, reúne todas as informações que você precisa para fazer o seu jogo, estatísticas e resultados em tempo real, além de permitir que você aposte online e participe de bolões.

