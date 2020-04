Caixa abrirá duas agências neste sábado (25) em Anápolis para atendimentos essenciais

Banco garante que observará medidas de distanciamento mínimo entre pessoas e manterá o fluxo de clientes controlado

Neste sábado (25), das 08 às 12h, a Caixa Econômica Federal terá 799 agências abertas por todo o país para atendimento de serviços essenciais à população.

Serão realizados pelo banco os saques INSS sem cartão, Seguro Desemprego/Defeso sem cartão e senha, Bolsa Família e outros benefícios sociais. O pagamento do Abono Salarial e FGTS, além da conta salário e desbloqueio de cartões de benefícios também estão assegurados durante o período.

Em Anápolis, apenas duas agências estarão abertas com a mesma finalidade: a da Jaiara, na Avenida Fernando Costa, e a do Centro, na Rua Engenheiro Portela.

A Caixa garante que observará as medidas de distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas e manterá o fluxo de clientes controlado, permitindo a entrada de apenas uma ou duas pessoas (dependendo do espaço físico disponível) nas salas de autoatendimento.

Em tempo

O banco ressalta que todas as questões envolvendo o Auxílio Emergencial podem, e devem, ser resolvidas por meio do aplicativo CAIXA Tem. Ou seja, as unidades não estarão atendendo pendências relacionadas à isso.

Quaisquer dúvidas ou questionamentos sobre o programa serão sanadas pelo próprio aplicativo, pelo site auxilio.caixa.gov.br ou pela central telefônica 111.

