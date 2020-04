Colisão frontal deixa crianças feridas em avenida da região Oeste de Anápolis

Motorista que causou acidente estava bêbado e com a habilitação vencida

Atualizada às 12h30 com informações da Polícia Militar

O final da noite deste sábado (25) foi de acidente na Avenida Professor Benvindo Machado, na altura do Jardim Goiano, bairro da região Oeste de Anápolis.

Dois carros de passeios colidiram frontalmente e o trânsito foi interditado em meia faixa da via.

O Portal 6 apurou que uma criança de sete anos ficou feriada no joelho e outra de oito reclamou de dores no tórax e membros inferiores.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros socorreram os menores e os encaminharam a hospitais da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o motorista do Tiggo Chery que aparece no vídeo estava bêbado e com a habilitação vencida.

Ele perdeu o controle do veículo e bateu em cheio no VW Gol quadrado, em que estava um casal e dois filhos.

Levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, o homem de 43 anos foi autuado por crime de embriaguez ao volante. Não coube fiança.

