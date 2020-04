Dupla de Páscoa sorteia R$ 30 milhões no concurso de sábado

Loteria especial da Caixa entrega hoje o prêmio milionário. Saiba como apostar

O sorteio da Dupla Sena de Páscoa acontece às 20h deste sábado (25), na cidade de São Paulo, mais precisamente no Espaço Loterias da Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê.

O resultado do concurso ocorre um pouco depois do seu feriado característico devido à pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O prêmio estipulado para o vencedor da primeira faixa tem o valor de R$ 30 milhões.

Quer saber como apostar na Dupla de Páscoa 2020 e pegar algumas dicas para chegar mais perto dos prêmios dessa loteria? Acompanhe.

Dupla Sena de Páscoa

Este concurso teve sua primeira edição em 2017 e substituiu a Lotomania de Páscoa. Ele faz parte do grupo de loterias especiais anuais promovidas pela Caixa Econômica Federal em datas comemorativas, assim como a Mega da Virada, a Quina de São João e a Lotofácil da Independência.

Para realizar uma aposta simples só é preciso selecionar 6 dezenas das 50 que estão disponíveis no volante oficial. No dia do sorteio, dois globos serão utilizados para retirar as 12 bolinhas (6 para cada um). Vale ressaltar que há a possibilidade da mesma dezena se repetir no resultado final.

Se quiser, você pode escolher até 15 dezenas para o seu jogo, pagando um valor a mais por cada elemento adicional escolhido. O prêmio máximo vai para quem acertar 6 números sorteados.

Lembrando que, como este é um concurso excepcional, o prêmio não é acumulativo. Portanto, se não houver ganhador da primeira faixa, os R$ 30 milhões serão passados para quem acertar a quina (5 números marcados), depois a quadra (4 números acertados) e assim por diante.

Quais são as chances de ser premiado?

Comparando com as outras loterias mais tradicionais da Caixa, como a Mega-Sena e a Quina, a Dupla Sena, assim como sua edição especial de Páscoa, tem maior possibilidade de premiação para seus apostadores.

Existe, aproximadamente, uma chance em 16 milhões de acertar as dezenas premiadas. Este índice é 3 vezes melhor se comparado com a Mega-Sena.

Para expandir seus horizontes de premiação nessa loteria, você pode participar de bolões, que dividem o valor do prêmio entre os apostadores, e também utilizar algumas ferramentas de estatísticas e probabilidades.

Com elas, você tem acesso ao histórico da Dupla Sena de Páscoa e consegue estudar algumas combinações para o jogo, usando dezenas que já foram premiadas nos concursos anteriores ou também aquelas “atrasadas”, que ainda não saíram em nenhuma edição.

Junte essas dicas com a sua intuição nos números da sorte e participe do concurso. Boas apostas!

