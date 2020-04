Decreto de Roberto estabelece regras para a realização de cultos em Anápolis

Escolas dominicais infantis passam a ficar proibidas e o sistema de culto drive in liberado

No decreto de enfrentamento do novo coronavírus publicado pelo prefeito Roberto Naves (PP) nesta segunda-feira (27), os cultos religiosos e filosóficos ganharam regras específicas em Anápolis.

Se antes, pelas normas do governador Ronaldo Caiado (DEM), as celebrações presenciais estavam limitadas à apenas aos domingos, agora elas também podem ocorrer nos demais dias da semana em horários alternados e intervalos

de, no mínimo, duas horas entre cada uma.

O acesso de pessoas do grupo de risco, como idosos, permanece vedado e o afastamento mínimo de dois metros entre pessoas segue obrigatório.

Escolas dominicais infantis estão proibidas e o sistema de culto drive in liberado, desde que respeitados estes protocolos de distanciamento social.

Ceia, hóstia ou similar devem ser servidas diretamente nas mãos dos fiéis, de forma individualizada, e em

recipiente individualizado, quando for o caso.

Os estabelecimentos que realizem reuniões filosóficas ou religiosas deverão encaminhar ao órgão sanitário competente documento especificando quais os dias da semana em que ocorrerão as mesmas.

