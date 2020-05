Com estratégia inovadora, Brasil Park Shopping garantirá segurança nas compras de Dia das Mães

Por ser de grande porte, centro comercial não tem autorização para abrir as portas enquanto vigorar os decretos de enfrentamento ao novo coronavírus

A partir deste sábado (02), o Brasil Park Shopping começará a realizar vendas através de drive-thru.

Com isso, moradores de Anápolis poderão fazer os pedidos diretamente nos canais de atendimento das lojas e agendar a retirada da compra no estacionamento com total segurança.

A novidade foi confirmada pelo centro comercial ao Portal 6 nesta quinta-feira (30). “Em breve divulgaremos mais informações sobre a modalidades nas redes sociais do shopping”, informou.

Segundo o Brasil Park Shopping, a modalidade drive-thru vem como forma inovadora de facilitar as entregas dos produtos e atender as necessidades dos clientes para o Dia das Mães.

O centro comercial ressalta que, por não se enquadrar nas categorias de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, não está autorizado a abrir as portas para o público em serviços não essenciais.

“A suspensão das atividades não se trata de uma decisão da administração, mas sim do cumprimento da legislação”, esclarece o Brasil Park Shopping.

Por força de decretos estadual e municipal de enfrentamento ao novo coronavírus, shoppings de grande porte devem permanecer fechados.

A diretoria do Brasil Park Shopping chegou a consultar as autoridades sanitárias de Anápolis na quarta-feira (29) para saber se o decreto do prefeito Roberto Naves (PP) abrangia também o local, mas foi comunicada que não.

