Jovem só revelou que estava com suspeita de Covid-19 depois que foi preso em Anápolis

Medidas precisaram ser tomadas de imediato na delegacia, mas única cela não permitiu isolamento do rapaz

Repercute nas redes sociais a prisão por tráfico de drogas de um jovem de 24 anos, na noite desta quarta-feira (30), em Anápolis, que estaria com sintomas de Covid-19.

A reportagem do Portal 6 apurou que, como a delegacia não tem aparato médico para monitorar todos os presos, V. R. M. teve contato direto com os policiais que realizaram a detenção e ainda passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Somente depois desses procedimentos é que a mãe do rapaz apareceu e contou que o filho estava há alguns dias se sentindo mal, com febre e dores de garganta, e chegou até a passar por uma unidade de saúde, mas não haviam testes disponíveis para constatar ou descartar a infecção por coronavírus.

Depois da revelação, nenhum outro profissional da Central de Flagrantes se aproximou de V.R.M., que prestou depoimento ao delegado platonista de dentro da cela, com uma distância aproximada de quatro metros.

Também a distância ele assinou o documento do interrogatório e ficou até o momento em que precisou ser transferido para o Centro de Inserção Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública da cidade.

Para essa transferência, os policiais fizeram uso de todos os equipamentos de proteção individuais que estavam disponíveis. No entanto, como a delegacia só tem uma cela, o jovem teve de ficar junto de outros três detidos.

O Portal 6 está em contato com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) para saber se V.R.M. será mantido isolado de outros detentos até que se confirme se ele está ou não doente.

