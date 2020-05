Luto, medo e discriminação: o drama da família de Anápolis que perdeu a avó para o coronavírus

“A gente tem sofrido muito com essa situação e só queria que tudo isso passasse”, desabafa uma das netas de dona Maria

Desde março, familiares de Maria Rodrigues Periquito já tomavam todos os cuidados dentro da casa que ela vivia em Anápolis. É que a idosa, de 75 anos, não estava se sentindo bem. “Por conta dessa questão do coronavírus, a gente que precisava sair de casa tinha medo de passar alguma coisa para ela”, lembra a neta Brenda, de 21 anos.

Esses cuidados, destacou a jovem em entrevista ao Portal 6, iam do ato de tirar os sapatos antes de entrar na residência à diminuição do contato e afeto físico com dona Maria — que chegou a ir na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Vila Esperança, por diversas vezes durante o mês.

A última foi no dia 30 de março, segundo Brenda. Depois de uma série de exames, foi constatado que a idosa estava com problemas com no coração e rins e precisava de atendimento específico. Por essa razão, ela foi regulada e transferida para o Hospital Jacob Facuri, em Goiânia.

Na capital, os familiares se revezavam para acompanhar o tratamento de dona Maria que, depois de 20 dias, estava surtindo efeito e logo poderia receber alta. Porém, ela se infectou com a Covid-19 na unidade e morreu no último dia 25 de março.

A família acredita que ela contraiu o novo coronavírus no Hospital Jacob Facuri. O diagnóstico laboratorial com a conformação da doença foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis somente no dia 30 de março.

Esse, até o momento, foi o primeiro óbito pela Covid-19 contabilizado no município, de acordo com Prefeitura. A reportagem do Portal 6 tentou ouvir Hospital Jacob Facuri, mas sem sucesso.

Luto, medo, discriminação e dificuldades financeiras

Com a morte de dona Maria, o cotidiano da família mudou drasticamente. Em isolamento domiciliar, além do luto, eles também sofrem com o medo de ter adquirido a doença e com a discriminação. “Esses dias, de máscara, eu fui colocar o lixo na rua e percebi vizinhos olhando torto”, lamenta a neta da idosa.

Brenda conta que decidiu tornar pública a história para conter o assédio e a onda de notícias falsas que se espalhou pelas redes sociais sobre o caso. “A gente tem sofrido muito com essa situação e só queria que tudo isso passasse”, disse.

Amostras dos familiares que apresentam sintomas de Covid-19 começaram a ser coletadas pela Semusa. Um caso, depois da morte de dona Maria, já foi confirmado. “Todos nós estamos com suspeita de ter a doença e todo dia a Vigilância Epidemiológica liga para saber como está nossa saúde”, relata.

Devido ao isolamento domiciliar, a família inteira está sem trabalhar. Mas as dívidas esperam. Água, luz, gás estão entre as contas não param de chegar. “Está sendo muito difícil”, reconhece Brenda, ressaltando que um de seus tios, filho da dona Maria, é portador de necessidades especiais.

Interessados em ajudar podem entrar em contato com Brenda Souza pelo (62) 9 9389-6293.

