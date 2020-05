“Não é brigando que vamos resolver os assuntos”, diz Caiado sobre relação com Bolsonaro

Governador pediu união ao presidente para que esse momento difícil para o país, da pandemia de Covid-19, seja superado

Em live na noite desta terça-feira (05), o governador Ronaldo Caiado (DEM) comentou sobre reunião teve na segunda-feira (04), em Brasília, com o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“Fui levar ao presidente (Bolsonaro) o que já fiz em Goiás e pedir que amplie o diálogo. Não é brigando que vamos resolver os assuntos, é convergindo para nós resolvermos os problemas”, afirmou o governador, pontuando que pediu união para que esse momento difícil para o país, da pandemia de Covid-19, seja superado.

A live de Caiado contou a participação do deputado estadual Lissauer Vieira (PSB), presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que destacou a parceria e o trabalho conjunto dos poderes Legislativo e Executivo no enfrentamento da crise do novo coronavírus em Goiás.

Lissauer pontuou que a Alego não tem medido esforços para contribuir, não só com o Executivo Estadual, mas com os 7,5 milhões de goianos nesse momento de dificuldades. A Comissão Mista da Casa já está analisando matéria que concede crédito suplementar de R$ 351 milhões, que será destinado à Saúde, para aparelhar os hospitais que foram estadualizados. Logo ela irá a plenário.

Os parlamentares, de acordo com o deputado, estão prontos também para votar o projeto de lei que cria o Pró-Goiás, novo programa de incentivos fiscais (em substituição ao Fomentar/Produzir). Caiado prometeu que a matéria deve ser encaminhada à Alego ainda nesta quarta-feira (06).

