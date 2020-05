Temperatura cairá mais ainda nos próximos dias em Anápolis

Climatempo adianta ainda que a noite mais fria da semana será no próximo sábado (09)

O tempo frio que vem acompanhando Anápolis nas últimas semanas deve se manter em uma crescente, alcançando seu auge no próximo fim de semana.

Segundo o Climatempo, a temperatura no município vai cair gradualmente. Enquanto a previsão estima que a máxima desta quarta-feira (06) seja de 29º, o valor já cai para 24º na quinta-feira (07), com uma mínima de 17º.

Ainda de acordo com a plataforma, o sábado (09) deve ter a noite mais fria de toda a semana, com a temperatura mínima na casa dos 13º e máxima de 26º.

Por outro lado, a probabilidade de chuva se mantém nos 90% até o fim da semana útil, com bastante presença de nuvens na parte da manhã e tarde.

Já no final de semana, as chances de precipitação são zero, mesmo com as temperaturas baixas previstas para o período.

