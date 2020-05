Vereadores destinam as próprias verbas para Prefeitura abrir a nova UPA de Anápolis

Unidade de saúde funcionará no antigo CAIS do Jardim Progresso

Para a abertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Municipal, antigo CAIS do Jardim Progresso, os vereadores de Anápolis autorizaram o prefeito Roberto Naves (PP) a utilizar toda a emenda impositiva das quais eles têm direito.

Por lei, cada vereador pode destinar R$ 160 mil do orçamento municipal para qualquer obra ou ação da saúde que eles quiserem. Com transferência conjunta dos 23 parlamentares, a Prefeitura poderá investir R$ 3,680 milhões no custeio da nova UPA.

“Se pregamos uma forma séria, honesta e comprometida com a sociedade, no exercício de nossa função pública, temos que dar exemplo na prática”, afirma Leandro Ribeiro (PP), presidente da Câmara Municipal de Anápolis.

Além desses R$ 3,680 milhões, em março os vereadores devolveram R$ 1 milhão de economias para combate à Covid-19. Na última semana, Leandro também autorizou o repasse de outros R$ 1,2 milhão parcelados até dezembro.

Dessa forma, conforme o vereador, chegará a R$ 5,880 milhões o montante da Câmara Municipal transferido à Prefeitura de Anápolis neste ano de 2020.

