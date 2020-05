38 bairros de Anápolis têm casos confirmados de Covid-19, atualiza boletim

13 novos setores do município integram a lista

Anápolis já tem 38 bairros com casos confirmados de Covid-19, de acordo com o quarto Boletim Epidemiológico produzido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) em parceria com a UniEVANGÉLICA.

É um aumento de 52% quando comparado com o terceiro Boletim Epidemiológico, que anotava 25 bairros. A análise do último documento levava em conta 41 casos confirmados por diagnóstico laboratorial. O de agora analisa 63 casos.

Os 13 novos setores com casos confirmados da doença são: Alto da Bela Vista, Antônio Fernandes, Cidade Universitária, Eldorado, Idelfonso Limiro, Jardim das Américas II, Lourdes, Novo Jundiaí, Residencial Buritis, Residencial São Cristóvão, Setor Sul Jamil Miguel, Setor Sul II e Tesouro.

A Prefeitura de Anápolis ainda não tornou pública a quantidade de casos confirmados em cada um dos 38 bairros. Confira a lista completa:

Adriana Parque Alto da Bela Vista Alvorada Anápolis City Antônio Fernandes Calixtolândia 2ª Etapa Calixtópolis Centro Cidade Universitária Eldorado Idelfonso Limiro Itatiaia Jardim Alexandrina Jardim América Jardim América 1ª Etapa Jardim América 2ª Etapa Jardim Progresso Jaiara JK Nova Capital Jundiaí Jundiaí Industrial Lourdes Novo Jundiaí Residencial América Residencial Buritis Residencial São Cristóvão Santo André São Carlos Santa Izabel São Joaquim Setor Sul 2ª Etapa Setor Sul Jamil Miguel Sun Flower Tesouro Vila Esperança Vila dos Oficiais Vila Góis Vivian Parque

