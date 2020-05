Instalação de bloqueador de ar em hidrômetros está liberada em Anápolis

Finalidade do equipamento é reduzir o valor da conta mensal

Lei sancionada pelo prefeito Roberto Naves (PP) na quinta-feira (07) autoriza a instalação de bloqueador de ar em hidrômetros de residências, indústrias e comércios de Anápolis. A medida, de autoria do vereador João da Luz (DEM), havia sido pela Câmara Municipal.

Segundo a lei, a válvula bloqueadora de ar deverá ser instalada na tubulação de forma apropriada, logo após os hidrômetros, e os tubetes lacrados colocados no cavalete, de modo a evitar introdução do ar no sistema de encanamento.

A compra do bloqueador de ar deve ser feita pelo próprios moradores interessados e a Saneago, empresa responsável pelo serviço de água e esgoto em Anápolis, está proibida pela lei de impedir a instalação do equipamento e retirá-lo sem o consentimento do hidrômetros.

Apesar de ainda não haver nenhum cientifico que comprove a eficácia dos bloqueadores de ar, consumidores de outros municípios como Serra (ES) e Jaú (SP), que dispõe de lei semelhantes afirmaram em entrevista a veículos locais de comunicação que notaram redução significativa nos talões de água após a instalação do equipamento.

Confira a íntegra da lei aqui.

