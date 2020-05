Morte de homem dentro de casa em Anápolis está envolta de mistérios

“O autor apareceu de moto, abriu o portão, disparou e fugiu”, relatou delegado

Morto com três tiros na cabeça, Marcos Vinícius, morador do Adriana Park, na região Norte de Anápolis, não tinha passagens pela polícia nem envolvimento com drogas.

Segundo o delegado Cleiton Lobo, que estava no plantão do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), a vítima tinha em torno de 30 anos de idade.

“O autor apareceu de moto, abriu o portão, disparou e fugiu”, relatou a autoridade policial.

Marcos Vinícius era o único que estava na garagem. Os demais familiares, conforme Cleiton Lobo, estavam no fundo do quintal e não foram atingidos.

Após o trabalho da perícia, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

As investigações devem ser comandadas pelo delegado Vander Coelho, titular do GIH.

