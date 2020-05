Cobrança de testes em pacientes com suspeita de Covid-19 em Anápolis chega à Câmara Municipal

Vereador lembrou que até mesmo cidade menores como Catalão, Mineiros e Rio Verde já conseguiram adquirir testes rápidos para saber como está a expansão da pandemia

Após Anápolis ultrapassar a marca de 900 casos suspeitos de Covid-19, a realização de testes para detectar a doença nos pacientes da cidade voltou a ser discutida na Câmara Municipal nesta segunda-feira (11).

Desta vez, foi o vereador Jean Carlos (DEM) que usou a tribuna para pedir posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) sobre “a dimensão real da curva de contaminação e o mapeamento do coronavírus”.

O parlamentar lembrou que até mesmo cidade menores — como Catalão, Mineiros e Rio Verde — já conseguiram adquirir testes rápidos para saber localmente como está a expansão da pandemia.

“Sei que existe uma grande dificuldade para compra desses testes no mercado. As empresas que receberam certificação para venda dos testes aumentaram os valores do produto no mercado, mas queremos conhecer o que está sendo feito pela Secretaria de Saúde para conseguir testar mais pessoas em Anápolis”, disse.

O vereador enxerga que o crescimento dos casos suspeitos ocorreu principalmente após a publicação do decreto que flexibilizou o isolamento social.

Como já mostrado pela seção Rápidas do Portal 6, até o último sábado (09), das 218 amostras clínicas em processamento pelo LACEN, apenas 67 eram de Anápolis. Isso representava menos que 10% dos então 880 casos totais suspeitos da cidade. Dados mais recentes mostram que a cidade já alcançou os 903.

