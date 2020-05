População não quer Anápolis na região Metropolitana de Goiânia, repudiam vereadores

Parlamentares se uniram contra o projeto de Alysson Lima e aprovaram moção endereçada ao deputado

Por unanimidade, os vereadores aprovaram nesta segunda-feira (11) uma moção de repúdio ao projeto de lei que visa incluir Anápolis entre os municípios que constituem a região Metropolitana de Goiânia.

De autoria vice-presidente da Casa, Luiz Lacerda (PT), o documento foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e ao deputado estadual Alysson Lima (Solidariedade), proponente da medida.

A moção de repúdio diz que a integração do município à região Metropolitana de Goiânia “não representa o sentimento e vontade da comunidade anapolina”. Também classifica o projeto como inoportuno e desrespeitoso.

Luiz Lacerda afirma que sua revolta é com a forma com que Alysson Lima tratou o assunto sem, segundo o vereador, consultar a Prefeitura, a Câmara ou as entidades da sociedade civil.

“Chega de Goiânia e quer enfiar as coisas goela abaixo dos anapolinos”, criticou o vice-presidente do Poder Legislativo. Outros dez vereadores também se pronunciaram. Confira:

Domingos Paula (PV) – “Quero pedir para não citarmos mais o nome deste parlamentar. É isso que ele quer. Atingiu o objetivo: deu entrevistas em emissoras, foi citado na sessão da Câmara”.

Jean Carlos (DEM) – “Muitos eleitores caem no conto das falácias, de pessoas que são seduzidas por alguns que participam de grandes mídias, mas não conhecem cidade”.

João Feitosa (PP) – “Não conhece Anápolis. Anápolis não é bairro de Goiânia. Faltou respeito à cidade, a esta Casa de Leis e aos deputados anapolinos”.

Lélio Alvarenga (PSC) – “Anápolis não é bairro de Goiânia. O deputado não conhece Anápolis. Não procurou a Câmara, que representa o povo. Projeto bizarro”.

Lisieux José Borges (PT) – “Vejo essa atitude como uma ingerência. Querer legislar na cidade de Anápolis. Projeto pode até ter benefícios. Mas, quais são? O que Anápolis ganha?”.

Pastor Elias Ferreira (PSD) – “Foi infeliz. Aqui em Anápolis tem vereador, população, deputados, para discutir esses assuntos. Os deputados [Antônio Gomide e Amilton Filho] são contra. Também sou”.

Pedro Mariano (DEM) – “Devia ter vindo aqui e ouvir. Passou por cima de tudo. Faltou respeito. Se quer justificar os votos que obteve aqui, una com outros deputados e traga emendas para saneamento, saúde e infraestrutura”.

Professora Geli (PT) – “Estou indignada. Esta casa não tomou conhecimento, nem os deputados anapolinos. Que apoiasse a ampliação do DAIA e outros problemas que governo deve para a cidade”.

Thaís Souza (PP) – “Esse deputado não conhece Anápolis. O projeto é bizarro, leviano, inoportuno. Devia se preocupar com projetos relevantes para a cidade”.

Wederson Lopes (PSC) – “Ele [Alysson de Lima] disse que é inevitável que Anápolis se encontre com Goiânia em alguns anos. Não conhece nem a APA do João Leite, que impede crescimento da cidade para aquela região há muito tempo”.

