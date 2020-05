Novas medidas de restrição e flexibilização em Anápolis dependerão do comportamento da população

“No momento que afrouxou, as pessoas foram igual crianças em uma bola de sorvete e se lambuzaram”, lamentou Roberto ao se referir a situação do Centro no final de semana

Em live com o Portal 6 e o Viva Anápolis nesta terça-feira (12), o prefeito Roberto Naves (PP) disse que é necessário que a população tenha consciência para seguir o último decreto municipal que flexibilizou as atividades econômicas.

“No momento que afrouxou, as pessoas foram igual crianças em uma bola de sorvete e se lambuzaram”, lamentou ao se referir sobre as aglomerações que se formaram nas principais vias do Centro durante o último final de semana.

Como exemplo, Roberto citou que recebeu informações de que alguns restaurantes começaram a funcionar como butecos durante à noite. “Isso é exceção, mas temos casos”, destacou.

Segundo Roberto, equipes da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), Postura, Procon e Vigilância Sanitária estão em ação contínua, mas a cidade é muito grande.

“Nós colocamos todos os fiscais e Polícia Militar na rua”, afirmou sinalizando que alguns pontos ainda precisam ser alinhados no sentido do posicionamento da população frente ao último decreto municipal.

“Eu não acho que o aconteceu no Centro da cidade, aconteceu por causa dos comerciantes e dos ambulantes e sim por conta do Dias das Mães e das pessoas, que decidiram sair nas ruas como se nada tivesse acontecendo”, sublinhou.

Roberto disse que entende a preocupação do governador Ronaldo Caiado (DEM) com a redução do nível de isolamento em Goiás, mas ponderou que, por enquanto, Anápolis não tem a necessidade de parar.

“Precisamos avançar no nosso comportamento de cidadão”, sublinhou o prefeito, reforçando que qualquer nova medida de restrição e flexibilização dependerá da colaboração da população. Assista na íntegra:

