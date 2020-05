Retorno das aulas segue descartado, mas estudantes terão atividades de apoio em Anápolis

Roberto explica que a medida não terá aproveitamento pedagógico e sim de reforço de convivência e vínculo das crianças com as escolas municipais

“Comece a enfrentar o problema, discutir e buscar soluções”. Essa foi a determinação do prefeito Roberto Naves à Secretaria Municipal de Educação (Semed) para que os alunos de Anápolis não percam o ano letivo.

Em live com o Portal 6 e o Viva Anápolis nesta terça-feira (12), Roberto disse que essa é uma das maiores preocupações em meio a pandemia, mas que no momento o retorno presencial das aulas continua descartado.

Segundo o prefeito, está em estágio avançado o lançamento de atividades remotas de apoio pela Semed.

Mas essa medida, de acordo com Roberto, não terá aproveitamento pedagógico e sim de reforço de convivência e vínculo das crianças com as escolas municipais.

“Umas das coisas mais difícil que se tem é contagiar o aluno e fazer ele gostar de escola, fazer ele querer ir para escola. Isso é tão fundamental como a aprendizagem de conteúdo”, disse.

Frisando que também é professor e empresário da área, Roberto ressaltou que a população ainda não está preparada nem quer o retorno das aulas, mas que a discussão do assunto precisa ser amadurecida de qualquer maneira.

Ele apontou que nenhum lugar do mundo sabe quando saíra da crise social provocada pelo novo coronavírus e que a perda de um ano escolar na vida das crianças do ensino fundamental terá impactos incalculáveis.

“É preciso discutir, criar situações diferentes e, se possível, começar a fazer algumas experiências”, elencou. “Se não, daqui a pouco teremos aluno que não vão querer mais ir para escola”, completou.

Assista na íntegra:

