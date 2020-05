Caiado adianta novidade sobre o novo decreto de enfrentamento à Covid-19

“É importante que as pessoas saibam que quarentena não é lazer, não é para fazer festas ou arranjos”, pontuou

Em live transmitida nesta quarta-feira (13) às emissoras da Agência Brasil Central, o governador Ronaldo Caiado (DEM) informou que deve encaminhar, no mais tardar até esta quinta-feira (14) o novo decreto de isolamento social à sua equipe para que ela possa avaliar a formatação do documento.

Como novidade, adiantou uma exigência para as pessoas que insistem em fazer turismo no Estado neste período de pandemia: elas terão de comprovar, por meio de exame laboratorial, que não estão com o novo coronavírus ou que já tiveram a Covid-19 e têm anticorpos suficientes.

Segundo o governador, esta será uma forma de evitar o risco de contaminação aos moradores das comunidades visitadas. “É importante que as pessoas saibam que quarentena não é lazer, não é para fazer festas ou arranjos. É, pelo contrário, para refletir, ajudar as pessoas que mais precisam, contribuir, e não levar inquietação às comunidades”, disse.

A live teve a participação do defensor-público do Estado de Goiás, Domilson Rabelo. A declaração de Caiado se deve a um comentário de Domilson sobre denúncias recebidas de moradores de municípios turísticos situados às margens do Rio Araguaia. Segundo eles, pessoas estariam visitando essas localidades para pescar, a despeito da pandemia.

Responsabilidade dos prefeitos

O defensor-público geral disse que na semana passada encaminhou recomendação à Federação Goiana dos Municípios (FGM) para que orientasse os prefeitos a adotarem uma forma responsável de flexibilização das atividades neste momento de pandemia, com base em parâmetros técnicos das autoridades sanitárias.

Ele lembrou que a flexibilização é permitida no artigo 4º do último decreto governamental que trata do isolamento social em Goiás. Mas pediu responsabilidade dos gestores municipais. “Estamos falando em vidas, não queremos mais óbitos”, ressaltou.

