Acolhido, tucano encontrado cego e fraturado em Anápolis está a salvo

Ave, que tem como característica principal o grande bico amarelo alaranjado na ponta, mesmo doente exalta beleza

Cego dos dois olhos e com bico esquerdo e asas fraturadas, um tucano encontrado por populares em Anápolis nesta quinta-feira (14).

Acolhida pelo 3º Batalhão Bombeiro Militar, a ave foi encaminhada pelos sargentos Rabelo e Amorim até a médica veterinária Elisângela Sobreira, a Dra. Selvagem

Fundadora do Centro Voluntário de Reabilitação de Animais Selvagens (CEVAS), ela contou ao Portal 6 que o tratamento do tucano já foi iniciado com aplicação de medicamentos.

“Amanhã [sexta-feira, 15] levarei para raio-x e coletarei sangue e fezes para análise laboratorial”, destacou a profissional.

Os tucanos têm como característica principal o grande bico amarelo alaranjado na ponta. Mesmo machucado, a ave exalta beleza. Confira as imagens:

