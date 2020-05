Seria o exemplo da China uma solução para crianças voltarem às aulas em Anápolis?

Nos últimos dias, viralizou nas redes sociais um vídeo que mostrava as precauções tomadas em uma escola da China para evitar a contaminação de Covid-19 e proteger as crianças.

O registro, que foi compartilhado até por autoridades políticas brasileiras, também dividiu opiniões sobre a viabilidade de aplicar medidas semelhantes nas escolas de Anápolis.

O Portal 6 procurou profissionais da área da saúde e da educação, a fim de confirmar a possibilidade de implementar este tipo de procedimento nas instituições de ensino do município.

Os entrevistados foram a médica pediatra e infectologista Sandra Issa, a Diretora de Tecnologia e Inovação da Secretaria Municipal de Educação, Eva Cordeiro, e o diretor financeiro do Centro Educacional Águia, Cláudio Antônio.

É possível adiantar que, tanto a pediatra Sandra quanto a diretora Eva, concordam que as diferentes realidades entre Brasil e China – como por exemplo, nosso país estar na fase de aumento dos casos, enquanto a China diminui o número de contaminados – impossibilitam a adoção destes procedimentos por aqui, no momento.

Eva Cordeiro também ressaltou que, após passarmos pelo pico de casos e nos encontrarmos em uma situação mais amena, procedimentos do tipo podem ser implementados com maior segurança para todos envolvidos no ambiente escolar.

Já o diretor Cláudio acredita que, desde que todos os cuidados e precauções mostrados sejam tomados, já é possível, de imediato, implementar as medidas nas creches da cidade, e que é importante aproveitar as boas ideias que aparecem, tais como as do vídeo.

A seguir, confira a resposta dos profissionais.

Sandra Issa

As medidas de higiene que foram adotadas na portaria da escola do vídeo não substituem uma análise cuidadosa do panorama da pandemia no local específico de cada escola, sendo aquelas imagens apenas uma pequena ação frente aos diversos fatores que influenciam a volta às aulas.

Eva Cordeiro

Eu acredito que, assim como a China só retornou às aulas após a passagem do pico de contaminação, aqui também seria a medida mais coerente. Mesmo com todas as precauções tomadas na porta da escola, nós sabemos que ainda não é o momento, porque, a curva do coronavírus no Brasil ainda está ascendente. Na China, as crianças só voltaram para a escola quando a curva estava descendente.