Cobras estão aparecendo nos locais mais improváveis em Anápolis

As duas exigiram muito do Corpo de Bombeiros, mas deu tudo certo

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado duas vezes nesta sexta-feira (15) para fazer a captura de cobras em Anápolis.

O primeiro caso ocorreu durante a tarde, na Avenida Pedro Ludovico, na Vila Mariana, quando o proprietário de um Fiat Pálio percebeu que o réptil, que não teve a espécie divulgada, estava no motor do veículo.

Já no início da noite, a corporação se deslocou até a Avenida Goiás, no Residencial Valência, onde havia uma cobra cipó presa no pneu da carretinha de uma moto aquática.

As ações foram bem sucedidas e os animais foram retirados com sucesso de ambos os locais. Uma das capturas chegou até a ser registrada pela câmera de um celular.

Bombeiros capturam cobra que ficou presa em roda de carretinha em Anápolis. Foi o segundo resgate de animal silvestre do dia. pic.twitter.com/ljCYPVqVEJ — Portal 6 (@portal6anapolis) May 16, 2020

Como não apresentavam nenhum ferimento, as cobras foram levadas pelos Bombeiros até uma mata e devolvidas à natureza.

