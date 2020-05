Caiado testa negativo para Covid-19 e cancela agenda para seguir protocolos de saúde

O governador Ronaldo Caiado (DEM) apresentou neste sábado (16) o exame negativo para a Covid-19. Na sexta-feira (15), ele havia anunciado que não esconderia o resultado.

“Estou bem, sem sintomas”, disse em mensagem publicada no Twitter.

Pela mesma rede social, Caiado também mostrou o exame do jornalista Tony Carlo, chefe de gabinete de imprensa da Governadoria.

O profissional, que acompanhou o governador durante visita a Luziânia na quinta-feira (14), testou positivo para doença.

A infecção pelo novo coronavírus de um vereador do município foi o que motivou o governador e seus assessores diretos a realizarem os exames.

Segundo Caiado, Tony Carlo está assintomático e, assim como ele, realizará novos testes daqui a sete dias.

“Minha agenda até quinta será toda por videoconferência”, anunciou o governador, ressaltando que seguirá todos os protocolos.

Ontem, conforme anunciei, após ida a Luziânia, realizei exame do novo coronavírus. O exame deu negativo. Estou bem, sem sintomas. Mas o exame do meu chefe de gabinete de Imprensa, Tony Carlo, que me acompanhou na cidade, deu positivo. Aqui os exames (segue o fio) pic.twitter.com/GoGhUaG61H

— Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) May 16, 2020