Trabalhador assassinado na porta do Mercado do Produtor é identificado

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil (PC) já deu início as primeiras diligências para elucidar o assassinato registrado na noite deste sábado (16), em Anápolis.

Identificado como Roberto Carlos, um trabalhador do Mercado do Produtor teria recebido os disparos de um vigilante que faz a ronda na região do Setor Sul Jamil Miguel.

O suspeito, que não mantém vínculo com a administração do espaço, fugiu após a ação e ainda não foi localizado. Ele e a vítima teriam discutido antes do crime.

Roberto Carlos, conhecido como Carlinho, morreu próximo do portão principal de acesso ao Mercado do Produtor ao lado de um Fiat/Strada. Pertencente a ele, o veículo foi levado do local por familiares.

Removido pela Polícia Científica, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

