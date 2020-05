Homem riu da cor de camiseta, foi espancado com facão e agora corre risco de morte no HUANA

Caso já foi registrado pela família na Polícia Civil, mas o autor da tentativa de homicídio ainda não foi encontrado

Boletim médico, emitido pelo Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HUANA) na manhã desta segunda-feira (18), informa que está na UTI em estado gravíssimo o homem de 52 anos atingido por golpes de facão após uma briga no Jardim Alvorada, bairro da região Leste de Anápolis.

O caso aconteceu na noite do último sábado (16) após uma briga em num disque cerveja da Rua Cruzeiro do Sul.

O Portal 6 apurou que a vítima estava no esbelecimento com um sobrinho e teria rido da cor da blusa de um cliente que havia acabado de chegar no local.

A brincadeira não foi bem aceita e ambos entraram em luta corporal. No entanto, o alvo da piada retornou posteriormente com um facão e mais três pessoas.

A.G.O sofreu cortes profundos na cabeça e braços e foi deixado desacordado na calçada.

O caso já foi registrado pela família na Polícia Civil, mas o autor da tentativa de homicídio ainda não foi encontrado.

Já se sabe, no entanto, que ele trabalha em uma grande distribuidora de alimentos da cidade.

