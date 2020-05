Loja de influencer de Anápolis é furtada e prejuízo chega a R$ 15 mil

Polícia Civil já iniciou as investigações e realizou perícia para iniciar as buscas pelo autor

Digital influencer e empresário em Anápolis, o jovem Deivyd Pedrosa precisou buscar a Central de Flagrantes da Polícia Civil nesta terça-feira (19) para denunciar ter sido vítima de um furto.

A loja dele, inaugurada há apenas dois meses no Centro da cidade, foi arrombada durante a madrugada por um criminoso, que deixou um prejuízo aproximado de R$ 10 mil a R$ 15 mil.

“Aqui temos uma fabricação própria e ele levou muitas roupas da nossa marca, televisão, celular, óculos, computador. A loja tem grade, vitrine, cadeado e até o alarme foi arrancado. Estou em estado de choque e quem fez, estudou bem o que ia fazer”, relatou ao Portal 6.

De acordo com Deivyd, as câmeras do local flagraram o homem rondando a loja antes de a energia ser desligada por volta de 00h39. Nada mais foi registrado depois deste horário.

A principal suspeita da vítima é que o criminoso tenha esperado até cerca de 02h50 para quebrar a grade, que tinha dois cadeados, e a vitrine.

“Até umas 03h30 ele ficou lá e saía toda hora com um monte de coisas para um lote baldio em frente. Depois cortou o arame dos fundos desse terreno para passar os objetos. Provavelmente tinha alguém de carro esperando ele do outro lado porque ele fez tudo sozinho”, explicou.

A Polícia Civil já iniciou as investigações e realizou uma perícia na loja para iniciar as buscas pelo autor.

