Divulgação de casos suspeitos de Covid-19 em Anápolis muda a partir da semana que vem

Os cinco mil testes para detectar a Covid-19 que serão feitos através de uma parceria com a Prefeitura de Anápolis e o laboratório do Ânima Centro Hospitalar deverão ser iniciados na próxima semana.

A previsão era que as coletas começassem na última segunda-feira (18), mas o prefeito Roberto Naves (PP) decidiu se reunir com a equipe da saúde para alterar primeiro o protocolo de registro de casos suspeitos.

Se antes era contabilizado nesta categoria as pessoas que apresentassem qualquer sintoma leve da doença, agora só deverá entrar na estatística aquelas com quadro moderado, apresentando febre e coriza.

Esses pacientes moderados também precisarão passar por um exame de imagem que comprove indícios de pneumonia e só então serão submetidos a testagem do novo coronavírus.

Testes rápidos

O Portal 6 apurou que os 920 testes rápidos do Ministério da Saúde já estão sendo colhidos na cidade. No entanto, como possuem uma alta taxa de falha no resultado, deverão servir apenas para fornecer dados para o Governo Federal.

