Governo australiano libera diversos cursos gratuitos e online para brasileiros

Conteúdo foi disponibilizado por diversas instituições renomadas e possui certificado de conclusão

Em parceria com a plataforma educacional FutureLearn, governo australiano está oferecendo 31 cursos online e gratuitos para brasileiros.

Com duração de duas a oito semanas, o conteúdo é disponibilizado por instituições de ensino renomadas, como a University of Melbourne e University of Queensland, ranqueadas entre as 50 melhores do mundo.

Saúde, tecnologia, negócios, educação, marketing e sustentabilidade são algumas das áreas com cursos disponíveis.

Segundo o governo australiano, todos que se matricularem e assistirem as aulas receberão certificado digital de conclusão.

As inscrições, que podem ser feitas por meio do site da FutureLearn, estão abertas até 30 de junho (após este prazo os conteúdos serão pagos).

Quer comentar?

Comentários