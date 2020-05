Presidente da Saneago diz que preço da conta de água não vai subir enquanto houver pandemia

Corte segue suspenso e companhia está preparando um programa de renegociação de débitos

Em live transmitida nesta terça-feira ( 26) junto com o governador Ronaldo Caiado (DEM), o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski, afirmou que “não teve e não tem, nesse momento de pandemia, nenhuma alteração na tarifa de água no Estado”.

Segundo Soavinski, junho é o mês da revisão tarifária, mas até agora o que a companhia de saneamento de Goiás fez foi enviar uma metodologia para a agência reguladora, que foi aprovada.

Ele ponderou que, no meio de uma pandemia, quando está suspenso o corte do fornecimento de água para os inadimplentes, não cabe um reajuste, uma revisão.

“Quando passar a pandemia a gente trata do reajuste, do que for necessário. Mas agora não é o caso”, afirmou.

O presidente da Sanego também disse que a companhia está seguindo todas as recomendações e cuidados sanitários em seus mais de seis mil colaboradores.

De acordo com Soavinski, foi elaborado um plano de contingência operacional e financeiro para esse momento de pandemia, pois o trabalho de suas equipes não pode parar.

Ele falou ainda sobre a decisão de suspender o corte no fornecimento de água para os inadimplentes, tomada logo no início da pandemia, e pediu que quem puder manter o pagamento em dia deve fazê-lo pois a receita da Saneago vem da tarifa.

Conforme o presidente da empresa, a Saneago está preparando um programa de renegociação de débitos assim que passar esse problema de saúde pública.

