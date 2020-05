Segundo funcionários, assaltante levou R$ 40 mil de cofre de empresa em Anápolis

Botão de pânico foi acionado assim que o suspeito fugiu e em poucos minutos a Polícia Militar chegou ao local

As câmeras de segurança de uma clínica que fica ao lado do escritório da América Plano de Saúde, no Centro de Anápolis, devem ser requisitadas pela Polícia Civil para tentar identificar o rapaz que roubou cerca de R$ 40 mil da empresa.

O crime teria por volta das 18h10 desta segunda-feira (25) quando dois funcionários estavam fechando as portas. Às autoridades policiais, eles relataram que o suspeito teria os surpreendido anunciando o assalto.

Uma arma não foi mostrada, mas a cintura do assaltante apresentava um volume.

Instados a levá-lo ao cofre da empresa, o homem também saiu de lá com os celulares das vítimas.

O botão de pânico foi acionado e em poucos minutos uma viatura da Polícia Militar chegou ao local.

A corporação tentou localizar o suspeito – que seria pardo, magro e baixinho – por meio do localizador de um dos aparelhos telefônicos roubados, mas não obteve sucesso já que o eletrônico foi abandonado próximo ao Central Park, no bairro Nações Unidas.

