Portal 6 lança podcast diário com entrevistas e análises dos acontecimentos recentes de Anápolis

A partir desta quinta-feira (28), os internautas de Anápolis passam a contar com mais um produto jornalístico.

Seguindo a tendência de outros veículos de comunicação, o Portal 6 está lançando o “Tema de Hoje”, podcast diário com entrevistas e análises dos acontecimentos recentes da cidade.

Política, economia, comportamento, saúde e educação serão os assuntos mais recorrentes.

Com duração de 15 a 25 minutos, o “Tema de Hoje” é apresentado por Danilo Boaventura e ficará disponível a partir das 06h, de segunda a sexta, nas principais plataformas de podcast no Brasil e no mundo, como o Spotify.

Nesta estreia, que já pode ser acessada, os entrevistados são a jornalista Rafaella Soares, do Portal 6, e o professor universitário Thales Moura, que é bacharel em Direito e mestre em comunicação.

Ambos foram convidados para falar sobre a crise institucional enfrentada pela Câmara de Vereadores.

Rafaella detalha os bastidores das duas reportagens exclusivas que tornou pública a farra das gratificações e as irregularidades encontradas pelo TCM no Poder Legislativo anapolino.

Thales analisa os erros cometidos antes e depois desses dois episódios sob a ótica do Direito e da Comunicação.

