UniEVANGÉLICA cria Campanha do Agasalho drive-thru para evitar aglomerações

Agasalhos e cobertores arrecadados serão destinados às famílias de Anápolis em situação de vulnerabilidade social

O período de pandemia da Covid-19 requer mudanças de hábitos da população para evitar o contágio do novo coronavírus e a UniEVANGÉLICA, que também vem se adaptando, decidiu que a Campanha do Agasalho 2020 será por meio do sistema de drive-thru.

“Desta forma, a comunidade poderá contribuir com aqueles que mais precisam com total segurança e sem aglomerações respeitando os decretos de distanciamento social da Prefeitura de Anápolis e do Governo de Goiás”, destaca o reitor Carlos Hassel Mendes.

O drive-thru da Campanha do Agasalho 2020 da UniEVANGÉLICA terá o mesmo trajeto do ponto de drive-thru da vacina contra a gripe, que funcionou na instituição. A entrada será pela guarita da Avenida Universitária, passando pelo estacionamento da Usina Fotovoltaica, onde ocorrerá a entrega, e depois saída.

O reitor Carlos Hassel Mendes explica que a ação está marcada para o dia 04 de junho, uma quinta-feira, das 17h às 20h, e que não será necessário descer dos veículos para fazer as doações. “Teremos equipes, com as devidas proteções, orientando a população”, esclarece.

Podem ser doados para Campanha do Agasalho 2020 da UniEVANGÉLICA agasalhos de quaisquer tamanhos e cobertores novos ou usados em boas condições. Toda a arrecadação será destinada às pessoas do município em situação de vulnerabilidade social.

