Prepare-se para o frio: mínima em Anápolis deve bater em 2ºC neste fim de semana

A menos de um mês para o início do inverno, a cidade começa a a sentir o declínio nas temperaturas

Aos poucos, os casacos, as meias e os moletons vão ganhando espaço na rotina em Anápolis.

Em casa ou no trabalho, os agasalhos de inverno começam a sair do guarda-roupa dos anapolinos.

Apesar de estarmos ainda no outono, a queda das temperaturas sinalizam a chegada do frio e, para piorar, as doenças sazonais, como gripes e alergias.

Faltando menos de um mês para o inverno (20 de junho), o fim de semana será de frio e reviradas no tempo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Neste sábado (30), a mínima prevista é de 2ºC e máxima de 29ºC. Já no domingo (30), a mínima esperada sobe para 12ºC e a máxima cai para 26ºC.

