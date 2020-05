Plantações de girassol encantam Anápolis e viram a nova moda no Instagram

Tem sido impossível rolar pelo feed do Instagram e não se deparar com nenhuma foto de moradores de Anápolis exaltando beleza junto ao amarelo intenso de girassóis.

Em tempos de pandemia, buscar locais afastados para tirar fotos tem se tornado um atrativo principalmente no início da manhã e no final da tarde — horários que propiciam as melhores paisagens.

Apesar de haver alguns campos de girassol em Anápolis, os maiores e mais famosos cenários não ficam necessariamente dentro da cidade.

O primeiro pode ser encontrado pelos arredores da GO-560, sentido distrito de Joanápolis. Já o segundo, fica em Gameleira de Goiás e o acesso se dá pela GO-437.

Mas atenção! ambos locais são propriedades privadas e é necessário pedir autorização dos responsáveis para entrar neles.