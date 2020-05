Em Anápolis, homem com suspeita de Covid-19 foge do consultório e polícia vai atrás

Situação chamou atenção em um dos condomínios mais nobres da região Central e moradores já foram comunicados sobre o fato

Um homem de 30 anos, morador de um condomínio vertical da Avenida Universitária, no bairro Maracanã, na região Central de Anápolis, deu um baita trabalho no final da tarde de sábado (30).

Sentindo-se mal, ele procurou a unidade de saúde do Parque Iracema. Durante o atendimento, ele teria ouvido do médico que estaria com os sintomas de Covid-19 e precisaria de internação.

Houve recusa por parte do rapaz, que acabou fugindo do local e foi para casa sem cumprir os protocolos necessários. Por isso, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados.

Ciente do risco, a administração do condomínio, que já tem caso de Covid-19 confirmado na torre B, tentou mediar a situação conversando com ele e a esposa.

O homem assinou um termo em que se comprometeu a não sair mais do apartamento.

No início da noite, um comunicado explicando a situação foi disparado para todos os moradores.

O Portal 6 obteve acesso ao documento (veja a seguir).

Por meio dele, a adminstração reafirmou “a necessidade de cuidados e prevenção” em todas as dependências do condomínio.

