No Anápolis City, esposa esfaqueia marido e o deixa em estado grave no HUANA

Uma mulher de 34 anos foi levada na noite deste sábado (30) à Central de Flagrantes da Polícia Civil após confessar um grave crime.

Após saberem que um homem de 49 anos havia dado entrada no Hospital Estadual de Urgência de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), policiais do 28º BPM se deslocaram até a residência, localizada no Anápolis City, bairro nobre da região leste.

Lá, a esposa dele confessou ter dado uma facada no marido e entregou a arma branca aos militares.

Inevitavelmente, ela precisou ser levada para ficar frente a frente com a autoridade policial (delegado) e deve responder por tentativa de homicídio.

Como a vítima corre risco de morte, o crime torna-se inafiançável e o destino da autora deve ser o Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis.

