Guerra judicial entre Urban e CMTT pode estar apenas começando

Com segunda vitória na Justiça, empresa não precisará pagar taxas e impostos. CMTT, que vai recorrer da decisão, terá de assumir a operação do Terminal Urbano

Concessionária do transporte público em Anápolis, a Urban conseguiu manter os efeitos da liminar que isenta a empresa de pagar impostos e taxas enquanto vigorar o estado de emergência sanitária no município.

Outras responsabilidades, como a operação do Terminal Urbano, também terão de ser assumidas pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) em até dez dias.

Proferida em segunda instância pelo desembargador Marcus da Costa Ferreira, da 5ª Câmara Cível, a decisão foi publicada no site do do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) na última sexta-feira (29).

A guerra judicial entre Urban e CMTT começou no início de maio, quando a substituta da TCA ingressou com um pedido de tutela antecipada (tipo de ação judicial mais rápida) na Vara da Fazenda Pública de Anápolis alegando estar à beira de um colapso financeiro.

A empresa também queria a flexibilização do limite de passageiros nos ônibus e de quantidades de linhas, mas esses dois pleitos foram negados pelo magistrado.

Por telefone, o presidente da autarquia, Fernando Cunha, disse à reportagem do Portal 6 que o município irá recorrer da decisão.

Quer comentar?

Comentários