“Precisei adiar meu casamento”: morador de Anápolis narra rotina da guerra contra o coronavírus

Entrevista completa já está disponível para ser ouvida nas principais plataformas de podcast no Brasil e no mundo, como o Spotify.

A expectativa de Cassali Dutra Ferreira Júnior, de 32 anos, era iniciar esta segunda-feira (1º) em uma feliz lua mel. Os planos, porém, foram frustrados quando descobriu que estava com Covid-19 um dia antes do casamento, marcado para a última sexta-feira (29).

Funcionário público em Anápolis, ele começou a sentir os primeiros sintomas entre os dias 19 e 20 de maio, como dor forte de cabeça e uma tosse seca. Cinco dias depois, perdeu o paladar, o olfato e passou a sentir dores no peito.

“Foi então que eu desconfiei que fosse [o novo coronavírus] e entrei em contato com a Vigilância Epidemiológica. Me falaram para ir ao postinho do Bairro de Lourdes, fizeram o teste e me colocaram em isolamento no dia 25. O resultado positivo saiu na última quinta-feira (28)”, relatou ao jornalista Danilo Boaventura, no “Tema de Hoje”, podcast diário do Portal 6.

Cassali recebe agora ligações de médicos duas vezes ao dia e, eventualmente, precisa recorrer a um amigo para deixar as compras na porta de casa. Apesar de ser apaixonado por esportes e ter histórico atlético, está repousando e passando os dias de quarentena na companhia de filmes e livros.

Quando o período de isolamento acabar e o servidor público se recuperar e não estiver apresentando mais riscos para os familiares, a intenção é de imediato se unir matrimonialmente à noiva.

“Meu maior desejo depois que a quarentena passar é o meu casamento. A gente planeja, fica na expectativa e um dia antes [ser diagnosticado] é muito frustrante. Por estarmos nesse momento, ia ser só no civil, mas a gente cria expectativa, prepara tudo e não acontece”, disse.

“Meu recado é que todos levem a sério. Essa doença não é brincadeira. Temos que pensar no próximo, nos idosos, nos grupos de risco. Através de mim, posso passar para várias pessoas. Temos sempre que usar máscara, álcool em gel e tomar muito cuidado. É muito sério. Nunca pensei que fosse acontecer comigo”, acrescentou.

A entrevista completa já está disponível para ser ouvida nas principais plataformas de podcast no Brasil e no mundo, como o Spotify.

Quer comentar?

Comentários