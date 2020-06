Urban anuncia a extinção de diversas linhas do transporte coletivo em Anápolis

Medida ocorre num momento em que aglomeração de pessoas é recriminada por decretos governamentais

Concessionária do transporte coletivo de Anápolis, a Urban anunciou na manhã desta quarta-feira (03), pelas redes sociais, a desativação de diversas linhas de ônibus no município.

A medida ocorre num momento em que a aglomerações de pessoas é recriminada por decretos governamentais.

No comunicado da empresa não foi apresentado a justificativa para a extinção das linhas.

No entanto, recentemente, a Urban entrou na Justiça alegando que as dificuldades oriundas da pandemia deixaram a operação a beira do colapso financeiro.

Não circularão mais as linhas de Miranápolis/Aldeia dos Sonhos; do Jardim Peixoto via Santos Dumont e Araguaia/Vale das Antas.

Além disso, o itinerário do Tesouro/Santo Antônio via Anaville será desfeito e voltará a ser como anteriormente, na antiga rota.

Quer comentar?

Comentários