Codego anuncia como será o abastecimento do Sistema DAIA durante a estiagem

Agrupamento, que ficou fora do decreto de emergência hídrica, abastece as indústrias e 20% dos bairros da cidade

A estiagem está chegando e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) anunciou nesta quinta-feira (04) como ficará o abastecimento no Sistema Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Além das indústrias, 20% dos bairros da cidade contam com o fornecimento de água por meio do agrupamento. A Codego afirma que antecipou obras e outras ações para não deixar as torneiras vazias.

Uma delas, segundo a empresa, é o processo de recuperação da lagoa de captação de água bruta, que funciona como uma espécie de reservatório de água.

O local, conforme a Codego, vem sendo desassoreado com serviço de dragagem, procedimento de escavação para retirar os sedimentos, e expandindo áreas da lagoa.

Juntas, afirma a empresa, essas ações ampliarão em 234% o volume de água captada do Rio Caldas. No Sistema DAIA também foram abertos oito poços artesianos e, nesta semana, mais um vem sendo perfurado.

A intenção da Codego é realizar 20 perfurações, com previsão de incremento de pelo menos 200 mil litros de água por hora no sistema do parque industrial, ampliando, assim, a distribuição.

Em tempo

Na terça-feira (04), o Governo de Goiás publicou um decreto que coloca Anápolis em risco de emergência hídrica. A medida, no entanto, tem efeito somente com o Sistema Piancó, responsável por atender os outros 80% dos bairros.

Quer comentar?

Comentários