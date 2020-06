Juiz obriga empresa de Anápolis a indenizar ex-funcionária após assédio do gerente

Vítima chegou a dizer que não teria condições psicológicas de permanecer na mesma sala, mas pedido foi ignorado

Uma empresa de Anápolis, prestadora de serviços na área de engenharia e construção civil, foi condenada recentemente a pagar indenização de R$25 mil para uma ex-assistente administrativa do local.

No processo, que corre em segredo de Justiça, a vítima relatou que sofreu inúmeros abusos por parte do gerente. enquanto trabalhava.

Segundo a moça, ele fez elogios constrangedores inúmeras vezes e chegou a filmá-la escondido.

Após esse episódio, a profissional se queixou em um grupo de WhatsApp com outras mulheres do trabalho e muitas relataram que o assédio era frequente com elas também.

A assistente administrativo decidiu, então, registrar o caso na Polícia Civil e informar aos superiores que não tinha mais condições psicológicas de trabalhar na mesma sala que o assediador.

O pedido para ser encaminhada à outra sala ou setor não foi atendido e ela se viu obrigada a pedir demissão.

A vítima conseguiu gravar parte das falas eróticas que o gerente já havia dito para ela e juntou as mensagens de WhatsApp ao processo.

Magistrado que julgou a ação, o juiz Kleber Moreira condenou a empresa por danos morais a partir das provas apresentadas e contradições nas falas do autor.

A ação ainda cabe recurso junto à instâncias superiores.

