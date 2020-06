Compras em ‘mercadinhos de bairro’ viram a preferência durante a pandemia em Anápolis

Mudança de hábito levou o Procon a fazer pesquisa, que mostra que os preços nos estabelecimentos menores estão mais baratos que os das grandes redes

Com menos tempo disponível para fazer as compras durante a pandemia da Covid-19, os moradores de Anápolis passaram, por comodidade e praticidade, a fazer as compras do mês nos chamados ‘mercadinhos de bairro’.

A informação é do Procon Municipal, que neste início de junho realizou pesquisa de preços em estabelecimentos de seis bairros afastados do Centro: Boa Vista, Parque Iracema, Recanto do Sol, Setor Sul e Bairro de Lourdes.

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, foram verificados 27 produtos. O preço médio dos itens que compõem a cesta básica nos estabelecimentos menores foi de R$ 149,24, contra R$ 160,23 apurados nas grandes redes da cidade.

Na categoria alimentação, o quilo da batata varia até 20% entre os estabelecimentos pesquisados, podendo custar de R$ 4,99 até R$ 5,99. Já o macarrão com ovos (pacote de 500g) pode ser encontrado nas prateleiras pelo preço de R$ 1,99 até R$3,29, dependendo do local onde for comprado.

Em relação às carnes, os cortes de primeira variam 21%, alcançando o preço médio de R$ 21,32 o quilo. De acordo com o Procon Municipal, o valor do quilo é de R$ 18,99 nos locais mais afastados, contra R$22,99 nas maiores lojas.

Já entre os itens de higiene pessoal de mesma marca, o papel higiênico (pacote com quatro unidades) é vendido, em média, a R$ 2,68, sendo comercializado entre R$ 1,99 e R$ 3,39. O creme dental (tubo de 90g) aparece na lista com custo médio de R$ 2,44.

Para acessar a pesquisa completa, feita entre os dias 02 e 03 de junho, clique aqui.

