Grávida vive momentos de terror em Anápolis e foge de casa com medo de morrer

Ela afirma que três pessoas presenciaram tudo, mas ninguém quis ajudar

Policiais militares tiveram de se deslocar no final da noite desta sexta-feira (05) ao Residencial Dom Felipe, região Norte de Anápolis, para socorrer uma jovem, de 25 anos, vítima de violência doméstica.

A reportagem do Portal 6 apurou que ela está grávida de quatro meses e, com medo de perder a vida, precisou pedir abrigo na casa de vizinhos para acionar as autoridades policiais.

Aos agentes, a vítima disse que o companheiro, de 25 anos, passou todo o dia bebendo e a xingando de vários nomes. O estresse foi tão grande que ela teve até um sangramento e decidiu sair de casa para preservar a saúde do bebê.

Mais tarde, por volta de 22h, precisou retornar para pegar documentos que havia esquecido e o agressor estava ingerindo mais bebidas com três amigos.

Neste momento, ela alega que foi agredida na frente deles com empurrões, puxões de cabelo, além de ter sido segurada pelo pescoço e tido a bolsa com todos os pertences jogados na rua, mas ninguém a ajudou.

Quando se abaixou para pegar tudo do chão, o companheiro teria dado risada e fechado a porta da casa. Segundo ela, essa não foi a primeira vez que sofreu agressões, mas que não denunciou antes porque sentia medo.

O casal foi levado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil e a vítima decidiu representar criminalmente contra o agressor e solicitar medidas protetivas.

Ele foi autuado por lesão corporal, ameaça e injúria e está à disposição da Justiça. Já a investigação ficará sob a responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

